Модель-"уродина" с 600 тату и голубыми волосами показала себя до шокирующей трансформации. Фото

Анна Кравчук
Папарацци
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Модель-'уродина' с 600 тату и голубыми волосами показала себя до шокирующей трансформации. Фото

Модель из Австралии Эмбер Люк прославилась благодаря своим татуировкам – по всему телу у нее более 600 перманентных рисунков. Помимо этого, девушка перекрасила волосы в голубой цвет, разрезала язык на две части и нанесла на глаза чернила. Все эти процедуры с трансформацией внешности собрали вокруг модели большую аудиторию, преобладающая часть которой называет Люк "уродиной". Негативные комментарии усилились, когда Эмбер показала себя до пластики и тату.

26-летняя блогер когда-то была милой блондинкой с красивым телом и приятной внешностью, однако сейчас в соцсетях ее называют "уродливой" и "неприятной", сообщает DailyStar. Сама девушка не считает себя некрасивой. Она планирует наносить тату и делать пластические операции и в дальнейшем.

Издание пишет, что Эмбер начала проявлять интерес к боди-арту еще в подростковом возрасте. С 14 лет она рисовала на собственном теле сотни замысловатых рисунков ручкой или фломастером. Когда стала старше, то начала "баловаться" пирсингом, проколов себе левую щеку.

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Эмбер Люк нанесла на тело более 600 татуировок

Со временем модель увеличила губы и скулы, вставила импланты в грудь и сделала бразильскую подтяжку ягодиц. Такие модификации довольно преобразили Люк, однако она решила не останавливаться и увлеклась нанесением татуировок. Сейчас на ее теле практически не осталось свободного места, но блогер не планирует останавливаться.

Эмбер называют в сети "девушкой-драконом"

В сети Эмбер осудили, когда она показала фотографии многолетней давности. Пользователи начали писать, что девушка выглядела намного приятнее без ярких волос и вызывающих тату. Модель не стала молчать и отреагировала на оскорбления.

Эмбер Люк ДО и ПОСЛЕ трансформации

"Можете писать, что я уродина, но вы лишь потратите собственные время и энергию. Вам промыли мозги и плохо воспитали родители, раз вы считаете, что быть другим – это плохо. Меня избегают на улицах, осуждающе смотрят. И все из-за того, что я решила быть индивидуальностью, из-за моего стремления выделяться из толпы", – ответила Люк обидчикам.

К слову, многие комментаторы поддержали пламенную речь модели-"уродины", отметив ее смелость и силу духа.

Эмбер Люк поддержали поклонники за ее индивидуальность

"Если бы все выглядели одинаково, мы бы устали смотреть друг на друга", "Главное, что ты красива внутри", "Оставайся верной себе и не обращай внимание на окружающих", – писали слова поддержки пользователи сети.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 27-летняя модель из Киева Алена Омович изменила себя до неузнаваемости, чтобы выглядеть как всемирно известная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Девушка вставила импланты в попу и грудь, увеличила губы, сделала ринопластику и еще несколько операций, однако признания и любви публики она так и не добилась. В сети ее ежедневно осуждают за неудачную пластику и "жуткую фигуру".

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