В Национальном академическом театре оперетты состоялась ХIV Церемония награждения Всеукраинской премии 'Женщина III тысячелетия'

По традиции открыл торжественную церемонию Александр Злотник - композитор, профессор, народный артист Украины, Председатель Высшего представительной совета Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

В этом году организаторы учредили специальную премию "Гордость Украины", которой наградили солистку группы Go_А - финалистов Международного песенного конкурса "Евровидение - 2021" Екатерину Павленко. Статуэтку Екатерине вручил со сцены Национального театра оперетты Руслан Стефанчук - Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины,

Президент МОО "Женщина III тысячелетия" Лидия Лисимова - отметила, что награда присуждена именно за патриотизм и популяризацию украинской культуры в мире, сочетание этнокультуры с современностью и утверждения национальной идентичности. И удачное выступление группы Go_А на Евровидении доказательство того, что украинская народная песня может быть конкурентной и современной, а украинский язык звучать на весь мир объединяя всю Украину.

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В разделе "Знаковая фигура" наградили Надежду Стефанив - судью Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины; Ольгу Голубовскую - доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины, заведующую кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца; Марину Кинах - общественного деятеля, пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей, заслуженного журналиста Украины; Викторию Файнблат – основательницу и генерального директора дизайн-бюро, учредительницу благотворительного фонда "Право на комфорт" и победительницу Международного конкурса красоты.

Титул "Женщина III тысячелетия" в разделе "Рейтинг" в этом году также получили Инесса Белая - организатор и президент международных конкурсов и фестивалей Golden Time Talent, продюсер, автор социальных проектов, волонтер, общественный деятель; Диана Гранцева - председатель Национального Украинской ассоциации жилья; Ольга Виноградова - медицинский директор Инвестиционной компании "ТВК" - санаторий "Святой Шарбель"; Наталья Данкович - основательница, совладелица медицинского центра "Мать и ребенок", репродуктолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук; Надежда Мысль - предпринимательница, владелица и дизайнер бренда Nadiya Dumka; Любовь Крупнова - председатель адвокатского объединения "Крупнова и партнеры", заслуженный юрист Украины, профессор, докторша юридических наук; Оксана Лазебник / Ксюша Киевская - волонтер, общественный деятель, частная предпринимательница; Анна Степанец - телеведущая телеканала "НАШ", журналистка; Наталья Лаврович - финансовый директор финансово-консультационной компании "Наш капитал"; Марина Черныш - частный нотариус, кандидат юридических наук; Оксана Брензович - художница, предприниматель; Наталья Прийма - руководитель службы стратегического маркетинга ООО "Агрофирма" Маяк" с. Котельва Полтавская область; Валентина Суббота - директор дошкольного учебного заведения "Лико-Мир Венеция"; Юлия Сосюкина - основательница и директор агентства "Creative Voyage Travel Service", соучредитель ресторана "Феличе" г. Харьков; Людмила Ляшенко - мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта Украины, паралимпийская чемпионка .

В разделе "Перспектива" награду получила Валерия Погудин - преподаватель эстрадного пения, общественный деятель, финалистка международных песенных конкурсов.

Всего в этом году было награждено 39 женщин

В яркой концертной программе приняли участие: группа Go_А - финалисты Международного песенного конкурса "Евровидение - 2021", Наталья Валевская, Балет "А6", Влад Сытник, заслуженный артист Украины Олег Шак, Елена Чинка, София Злотник, Артур Боссо, Кише, Хас, Мята.

Неизменные ведущие церемонии - народные артисты Украины Алексей Богданович и Василий Илащук.

Организаторы Церемонии выражают искреннюю благодарность всем партнерам и меценатам, благодаря которым в столице Украины состоялся настоящий праздник в честь Украинской Женщины.

Организатор мероприятия - Международная общественная организация "Женщина III тысячелетия" искренне благодарна всем партнерам, благодаря которым состоялся праздник настоящей Женщины.