В Москве прощаются со звездой 'Иронии судьбы' Мягковым. Фото с церемонии

В Москве прощаются с известным советским и российским актером Андреем Мягковым, который умер 18 февраля от острой сердечной недостаточности. Церемония прощания проходит в открытом формате в МХТ им. Чехова в Москве.

Проводить Мягкова в последний путь пришли коллеги по творческому цеху, родные и близкие люди, а также поклонники. На церемонии прощания гроб был установлен на сцене, вокруг него стояли букеты цветов и венки. На экране показывали кадры спектаклей, в которых был задействован Мягков.

После завершения церемонии прощания Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище. Похороны пройдут в закрытом режиме.

Стоит отметить, что Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет. В канун 18 февраля артисту стало плохо и он потерял сознание. Актер умер до приезда врачей. В последнее время Мягков вел уединенный образ жизни и не играл на сцене родного театра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что осталось в наследство от Андрея Мягкова.