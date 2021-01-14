В лондонском Тауэре пропала "королева" воронов

Руководство музея лондонского Тауэра сообщило об исчезновении "королевы" воронов Мерлины, популяция которых уже на протяжении несколько веков живет в крепости и имеет символическое значение для Великобритании.

Как сообщает издание The Guardian со ссылкой на пресс-службу музея, Мерлина присоединилась к стае в 2007 году и стала в ней лидером. Ее не видели уже несколько недель. Отмечается, что птица и раньше улетала на некоторое время, но всегда возвращалась. Есть опасения, что она может быть мертва.

Пропала "королева" тауэрских воронов Twitter-аккаунт TowerOfLondon

Тауэрские вороны имеют для Великобритании символическое значение. Согласно преданию, в крепости всегда должно быть, как минимум, шесть птиц, иначе Соединенному Королевству может грозить крах. О них заботится специальный сотрудник – смотритель воронов.

Тауэрские вороны focus.de

После пропажи Мерлины на территории крепости остались семь воронов, однако в музее пока не планируют искать ей замену, надеясь на появление новых птенцов.

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