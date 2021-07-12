В коричневых тонах: Елена Зеленская поразила новым летним нарядом. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская на заседание Совета по безбарьерности пришла в костюме темно-коричневого цвета, который она скомбинировала с белой блузой. Массивная цепь на шее подчеркнула ее аутфит.

Соответствующие фотографии с мероприятия появились на странице супруги президента в Instagram. Волосы у нее были распущены, а на губах виднелась матовая помада (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Свой лук Зеленская дополнила обувью, подобранной в тон к блузке, и аккуратными серьгами-гвоздиками. На мероприятии первая леди была в защитной маске.

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"Сегодня состоялось второе заседание Совета безбарьерности. Министры представили 7 ключевыми проектов Плана мероприятий, которые отвечают за самые масштабные вызовы, связанные с общественными барьерами", – говорится в подписи к снимкам.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

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