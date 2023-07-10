В конкурсе 'Мисс Вселенная' будет участвовать трансгендерная женщина: как выглядит 22-летняя модель из Нидерландов

8 июля состоялся конкурс "Мисс Нидерланды 2023", победу в котором одержала 22-летняя модель и актриса Рикки Колле. Она будет первой трансгендерной представительницей Нидерландов и второй такой участницей за всю историю конкурса "Мисс Вселенная".

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Теперь Рикки готовится покорять главный подиум международного конкурса и бороться за корону в Сальвадоре. О первой в истории победе модели-трансгендера в "Мисс Нидерланды" сообщило издание PAGEANT Circle.

Сама же Колле радуется, что сможет стать вдохновляющим примером и просто поддержкой для всех, кто страдает от гендерной дискриминации.

"Я преодолела так много душевной и физической боли. Я благодарна за то, что услышала свое имя, когда было объявлено о финальном кастинге. Я очень нервничала, но в то же время была очень мотивирована, я действительно хотела воспользоваться этой возможностью", – делилась своими эмоциями обладательница короны.

Главный символ победительницы – роскошную тиару – Рикки вручали предшественница Она Муди, а также действующая "Мисс Вселенная" Р'Бонни Габриэль из США.

Модель, как мы уже успели заметить выше, станет второй трансгендерной женщиной, которая доберется до главного конкурса и будет бороться за корону на "Мисс Вселенная". Первой была Анджела Понсе из Испании в 2018 году. Она прошла в финал.

Трансгендеры могут принимать участие в "Мисс Вселенной" с 2012 года. Также стоит отметить, что Энн Джакраютатип, которая в 2022 году приобрела организацию "Мисс Вселенная", тоже является трансгендерной женщиной.

Добавим, "Мисс Вселенная" состоится в декабре этого года в Сальвадоре. Точная дата будет объявлена позже.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Россия победила на конкурсе "Миссис Вселенная 2022". Корону получила представительница страны-террористки родом из деревни Гыя в Удмуртской Республике. Сеть шокировало такое решение жюри.

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