В Киеве попрощались с 73-летней моделью и светской львицей Еленой Волк. Эксклюзивные фото

В субботу, 16 октября, в возрасте 73 лет скончалась известная киевская фотомодель и светская львица Елена Волк. Прощание с эпатажной украинкой прошло в большом зале Киевского крематория.

О том, как хоронили звезду рассказывает OBOZREVATEL. На похороны пришло 20 человек, среди которых ближайшие родные и друзья звезды, а также несколько поклонников (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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По словам знакомых, Елена до последнего держалась и проблем у нее не было. Хуже модели стало только в последние несколько дней. Сначала она жаловалась на боли в спине, а через несколько часов ее начало тошнить.

Напомним, что 73-летняя тусовщица попала в больницу с неврологическими проблемами. Врачи установили, что женщину беспокоят очаги старого инсульта в головном мозге, после чего она попала в реанимацию.

Волк была известна в Украине и за ее пределами как модель, блогер и актриса. Ее знали во всех клубах столицы, ведь артистка часто посещала светские мероприятия и элитные вечеринки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Елену в возрасте 70-лет приглашали сниматься в откровенных образах. Модель таки решилась устроить эротическую фотосессию, где показала обнаженную грудь.