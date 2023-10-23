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Припадает пылью. Крутоголов шокировал информацией, где сейчас памятник Поплавской, который постоили на еньги "Дизель Студио"

Оксана Гейдор
Люди
2 минуты
1,6 т.
Припадает пылью. Крутоголов шокировал информацией, где сейчас памятник Поплавской, который постоили на еньги 'Дизель Студио'

Памятная скульптура в честь Марины Поплавской, которую коллеги-дизеловцы заказали после ее гибели у известных украинских архитекторов, до сих пор находится в мастерской художников. Из-за этого памятника, который должны были установить в центре Житомира, несколько лет назад разгорелся спор между командой "Дизель Студио" и сестрой Марины Поплавской.

"Теперь памятник пылится", – сетует художний руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Напомним, актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП 20 октября 2018 года. Марина с коллегами возвращалась со львовских гастролей в Киев. Во время столкновения грузовика с автобусом, где был коллектив, Марина сидела рядом с водителем – женщина погибла на месте.

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Припадает пылью. Крутоголов шокировал информацией, где сейчас памятник Поплавской, который постоили на еньги "Дизель Студио"

После смерти коллеги дизелевцы в память о ней решили заказать памятную скульптуру, которую должны были установить в центре Житомира, откуда родом Марина Поплавская. Скульптуру, которую изготовили художники-скульпторы Виктор Рябов, член Национального союза художников Украины и Богдан Рябов, планировали установить в сквере на углу улиц Лятошинского и Небесной сотни. Однако ближайшей родственнице артистки – сестре Людмиле – эта идея не понравилась.

Припадает пылью. Крутоголов шокировал информацией, где сейчас памятник Поплавской, который постоили на еньги "Дизель Студио"

На своей странице в Facebook она выразила недовольство тем, что артисты не согласовали с ней скульптуру. "Я извиняюсь, но именно сейчас память превращается в развлекательный аттракцион "Фото со звездой". Парковая скульптура нет ничего общего с моим родным человеком. Эта скульптура – искажение образа Марианны Поплавской как учителя, одаренной актрисы, гордости родителей, носителя католических традиций" , – написала Людмила в блоге.

В одном из своих интервью худрук "Дизель Студио" тоже прокомментировал ситуацию. "Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Мы сделали памятник для кладбища, а также для города – в Житомире, но сестра Марины не разрешает нам его поставить", – рассказал Егор Крутогрудов в беседе с блогером Славой. Деминым.

В разговоре с OBOZ.UA Крутогрудов посетовал, что ситуация сейчас никак не изменилась: "Скульптурная композиция находится в мастерской архитектора. Стоит, пылясь".

Припадает пылью. Крутоголов шокировал информацией, где сейчас памятник Поплавской, который постоили на еньги "Дизель Студио"

Между тем сестра Марины Поплавской установила памятник известной родственнице на кладбище. Дизеловцы отзываются, что монумент красив, они часто бывают на месте захоронения коллеги и подруги. "Обычно мы все встречаемся, чтобы почтить память Маринки, в день ее рождения – девятого марта, – говорит Егор Крутоголов. – И каждый раз, когда приезжаем с концертом в Житомир. Приблизительно месяц назад были в этом красивом городе с концертом , заехали к ней – поговорили".

Полное интервью с худруком "Дизель Студио" Егором Крутоголовым читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Дизель шоу" трогательно обратились к Марине Поплавской, трагически погибшей в ДТП пять лет назад.

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