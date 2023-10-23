Припадает пылью. Крутоголов шокировал информацией, где сейчас памятник Поплавской, который постоили на еньги 'Дизель Студио'

Памятная скульптура в честь Марины Поплавской, которую коллеги-дизеловцы заказали после ее гибели у известных украинских архитекторов, до сих пор находится в мастерской художников. Из-за этого памятника, который должны были установить в центре Житомира, несколько лет назад разгорелся спор между командой "Дизель Студио" и сестрой Марины Поплавской.

"Теперь памятник пылится", – сетует художний руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Напомним, актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП 20 октября 2018 года. Марина с коллегами возвращалась со львовских гастролей в Киев. Во время столкновения грузовика с автобусом, где был коллектив, Марина сидела рядом с водителем – женщина погибла на месте.

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После смерти коллеги дизелевцы в память о ней решили заказать памятную скульптуру, которую должны были установить в центре Житомира, откуда родом Марина Поплавская. Скульптуру, которую изготовили художники-скульпторы Виктор Рябов, член Национального союза художников Украины и Богдан Рябов, планировали установить в сквере на углу улиц Лятошинского и Небесной сотни. Однако ближайшей родственнице артистки – сестре Людмиле – эта идея не понравилась.

На своей странице в Facebook она выразила недовольство тем, что артисты не согласовали с ней скульптуру. "Я извиняюсь, но именно сейчас память превращается в развлекательный аттракцион "Фото со звездой". Парковая скульптура нет ничего общего с моим родным человеком. Эта скульптура – искажение образа Марианны Поплавской как учителя, одаренной актрисы, гордости родителей, носителя католических традиций" , – написала Людмила в блоге.

В одном из своих интервью худрук "Дизель Студио" тоже прокомментировал ситуацию. "Мы хотели поставить памятник. Мы его сделали. Даже два. Мы сделали памятник для кладбища, а также для города – в Житомире, но сестра Марины не разрешает нам его поставить", – рассказал Егор Крутогрудов в беседе с блогером Славой. Деминым.

В разговоре с OBOZ.UA Крутогрудов посетовал, что ситуация сейчас никак не изменилась: "Скульптурная композиция находится в мастерской архитектора. Стоит, пылясь".

Между тем сестра Марины Поплавской установила памятник известной родственнице на кладбище. Дизеловцы отзываются, что монумент красив, они часто бывают на месте захоронения коллеги и подруги. "Обычно мы все встречаемся, чтобы почтить память Маринки, в день ее рождения – девятого марта, – говорит Егор Крутоголов. – И каждый раз, когда приезжаем с концертом в Житомир. Приблизительно месяц назад были в этом красивом городе с концертом , заехали к ней – поговорили".

Полное интервью с худруком "Дизель Студио" Егором Крутоголовым читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Дизель шоу" трогательно обратились к Марине Поплавской, трагически погибшей в ДТП пять лет назад.

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