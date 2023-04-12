В Киев приехала звезда кантри-музыки Брэд Пейсли: трехкратный обладатель ''Грэмми'' спел ''Червону руту'' в центре города. Видео

Сегодня, 12 апреля, в Киев приехала легенда кантри-музыки, американский исполнитель Брэд Пейсли. Артист, за плечами которого самые престижные награды в музыкальной индустрии, в том числе три "Грэмми", сыграл свои песни на фоне военной техники и вместе с украинцами спел "Червону руту".

Видео дня

Видео с музыкантом появилось в Facebook автогонщика и автоспортивного журналиста Алексея Мочанова. Визит Пейсли в Украину организовал бывший внештатный советник Офиса Президента Игорь Новиков (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На импровизированный концерт звезды собрались посмотреть журналисты, случайные прохожие и украинцы, знавшие о его приезде. Артист спел, играя на гитаре, возле Михайловского Златоверхого собора и военной техники.

Кантри-звезда в узнаваемой шляпе не только сыграл свои хиты, но и спел "Червону руту". Конечно, с помощью украинцев.

"Реально тепло стало на душе в такую погоду. Пейсли – это символ. Не только американской культуры, а уже и борьбы нашей. Большой друг Украины", "Он крут! Он в моем плей-листе, и часто слушаю его музыку. Даже не верится, что он был в Киеве", "Жаль, пропустил", – написали фанаты артиста в комментариях.

"Отсюда Пейсли увезет не только видео и гитару. Впечатление. Ощущение. Понимание. Уверенность в том, что мы на правильной, светлой стороне. И что мы победим и вернемся к нормальной мирной жизни", – написал Алексей Мочанов.

Сколько Брэд Пейсли пробудет в столице, пока неизвестно. Напомним, что всемирно известный музыкант еще год назад поддержал Украину в борьбе с оккупантами, провел сбор средств на нужды украинцев и стал послом платформы United24. Месяц назад он обнародовал трек Same here, в котором раздался фрагмент интервью с Владимиром Зеленским. Средства с роялти певец пообещал передать Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британский путешественник Беар Гриллз записал обращение к украинцам, в котором выразил уважение и поблагодарил. Часть видео прозвучала на украинском языке благодаря искусственному интеллекту.

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