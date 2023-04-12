''Ваше мужество вдохновляет миллионы людей'': британский путешественник Беар Гриллз на украинском обратился к фанатам, но есть нюанс

Всемирно известный британский путешественник Беар Гриллз записал обращение к украинцам, в котором выразил уважение и поблагодарил народ Украины. Вторая часть ролика звучит на украинском языке, хотя ведущий в это время говорил по-английски. Это стало возможным благодаря стартапу Respeecher Share Ukrainian Voices, который позволяет мировым звездам выражаться по-украински.

Видео дня

Звезда передачи "Выжить любой ценой" анонсировал запуск цифровой платформы BecomingX Ukraine в поддержку направления "Восстановление Украины". Ролик обнародовали в Telegram-канале UNITED24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу лично обратиться к нашим друзьям в Украине, которым сейчас очень тяжело. Мы думаем о вас каждый день, мы поддерживаем вашу борьбу за свободу", – начал Гриллиз.

Инициатива Respeecher Share Ukrainian Voices, над которой путешественник несколько месяцев работал с украинцами, помогает образовательной программе BecomingX создать бесплатную платформу для украинской школы.

Чтобы продемонстрировать, как работает искусственный интеллект, ведущий записал вторую часть видео с его помощью.

"Мне сложно даже представить, как тяжело сейчас многим из тех, кто смотрит это видео. Я хочу сказать, что мы думаем о вас каждый день. И ваше мужество так вдохновляет миллионы людей во всем мире. Мы так гордимся, что поработали со многими классными украинцами, чтобы создать BecomingX Education", – прозвучало на украинском языке.

Британец призвал украинцев держать строй и назвал их сильными и добрыми. "У вас есть тот исключительный дух сопротивления, которым мы все гордимся. Держитесь. Не сдавайтесь. И благодарю вас", – закончил Беар Гриллз.

Ранее OBOZREVATEL писал, что британский путешественник в ноябре прошлого года приезжал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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