В Киев приехал лидер Massive Attack, которого считают таинственным Бэнкси: первые фото

Британский музыкант и лидер Massive Attack Роберт Дель Ная, который первоначально стал известен благодаря своим граффити, дал понять, что он посетил Украину. Певец из Бристоля активно освещает ситуацию в нашей стране в своих соцсетях, публикует фото и видео разрушенных оккупантами городов.

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О своем визите звезда рассказал в Instagram, распространив фото из Киева и Львова. Роберт запостил снимок Центрального ЖД вокзала в столице, а также кадр с поездом Укрзализници во Львове (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Украинцы под фотографиями стали приветствовать Дель Ная и благодарить его за поддержу в такое непростое время: "Вы в Украине в эти дни?", "Добро пожаловать в Украину", "Роб, хоть бы сказал, что приедешь, я встретил бы", "Добро пожаловать в Украину, маэстро, это большая честь для нас", "Мы очень скучали, с наилучшими пожеланиями из Украины".

К слову, некоторые украинцы уверены, что Роберт – это и есть таинственный андерграундный художник стрит-арта Бэнкси. Они обрадовались приезду артиста, написав у него на странице: "С возвращением, Бэнкси". Фолловеры селебрити подчеркивают – он в Украину с особой миссией.

К слову, благодаря расследованию британского журналиста Крейга Уильямса в сентябре 2016 года появилась версия, что Бэнкси – это Роберт Дель Ная. Медийник нашел связь между датами концертов и новыми произведениями искусства знаменитости. Massive Attack выступили в Лос-Анджелесе в 2006 году, всего за неделю до открытия выставки Бэнкси. А в 2008 году Роберт снял документальный фильм об урагане Катрина, а Бэнкси покрыл Новый Орлеан своими трафаретами.

Как рассказывал OBOZREVATEL, недавно Украину посетил знаменитый ирландский актер Джек Глисон, наиболее известный ролью Джоффри Баратеона в сериале "Игра престолов". Артист приехал в Киев не с пустыми руками. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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