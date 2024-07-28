Умер Олег Фиалко – режиссер легендарного украинского фильма 'Возвращение Баттерфляй'

Украинский советский режиссер, автор легендарного фильма "Возвращение Баттерфляй" Олег Фиалко умер 27 июля из-за продолжительной болезни. Заслуженный деятель искусств Украины прожил 78 лет.

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Некоторое время кинорежиссер лечился за границей, где и пошел засветы. Об этом сообщил бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач в Facebook. С какой именно болезнью боролся Олег Фиалко – неизвестно.

"Печальная новость – ушел из жизни кинорежиссер Олег Фиалко (1946-2024). Месяц назад ему исполнилось 78 лет. Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись хорошие люди – и помогли. Но болячки все же взяли верх… 78 – вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда выглядел человеком, заряженным жить по-молодому. Имел два образования – киноведческое и режиссерское, а еще – был по-настоящему артистическим. Отсюда постоянное желание кого-то и что-то показывать, иногда целые представления", – сообщил Сергей Тримбач.

Он вспомнил, что Олег Фиалко был для многих примером для подражания и душой компании.

"Своего учителя, режиссера (и артиста в повседневной жизни) Николая Мащенко показывал очень часто – нередко я просто умирал от смеха. А потому принялся и себе показывать Мащенко, перебрав у Фиалка стилистику и фонетику. Кира Муратова не раз была в роли зрителя представлений Олега, поэтому и не удивительно, что в своей "Мелодии для шарманки" она сняла его в эпизоде, где Олег фактически сыграл самого себя – режиссера, ни на мгновение не выходящего из профессиональной коммуникативной сети… А еще вспомнилось, как в 1990 году, на кинематографическом съезде в Москве, Олег показывал всем желающим Михаила Горбачева – за ним табуном ходили, хохоча и аплодируя", – продолжил экс-голова.

Олег Фиалко за свою жизнь сделал немалый вклад в развитие как советской, так и независимой украинской культуры. Он начал свою карьеру с киностудии имени Александра Довженко в 1973 году. За его спиной культовые кинокартины: "Не отдавай королеву" (1975), "Ералашный рейс" (1977), "Пробивной человек" (1979), "Возвращение Баттерфляй" (1982), "Имитатор" (1990), "Девы ночи" (2007) и многие другие. В частности, режиссер пробовал себя в роли актера в фильмах "Остров Волчий" (1969) и "Мелодия для шарманки" (2009).

За свою жизнь Олег Фиалко получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины, награжден "За честь и достоинство" Международного детского кинофестиваля на базе "Артека", получил орден "За заслуги" III степени в 2021 году и золотую медаль фонда им. Ханжонкова за весомый вклад в развитие кинематографа.

"В Союзе кинематографистов Олег Фиалко был одной из самых заметных и ярких фигур. Помню рубеж 1980-90-х, когда в Союзе все кипело, все опрокидывалось вверх дном. Олег входил в союзное руководство, его яркие, артистически ограненные выступления навсегда в памяти. Как и дым его сигареты, без которой нельзя было его представить в те годы… В 2009-м нас вдвоем избрали руководить Союзом – меня головой, его – заместителем председателя. Олег не очень любил рутину той управленческой работы, до этого душа его точно не лежала. Зато вопрос стратегического порядка возбуждал его воображение и желание работать… Любил он и обострение отношений между людьми, здесь его режиссерский дар находил точное приземление, она же точка взлета…" – отметил Сергей Тримбач.

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