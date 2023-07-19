В годовщину смерти Писанки муж ведущей показал их изуродованный огнем дом: возгорание произошло после смерти звезды

Ровно год назад в Германии перестало биться сердце известной украинской ведущей Русланы Писанки, жизнь которой унесло онкологическое заболевание. В годовщину ее смерти муж звезды Игорь Исаков рассказал, что их дом пострадал от огня в периоды отключения электроэнергии из-за массированных террористических обстрелов.

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Он уже успел отремонтировать жилье. Вдовец поделился, что сделал дом лучше, чем он был до этого, и уверен, что Руслане Писанке понравился бы ремонт. Об этом Игорь Исаков рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

От возгорания пострадала гончарная мастерская в доме. Хозяин не просто восстановил изуродованные стены, но и сделал пострадавшую часть жилья еще красивее, мысленно совещаясь с любимой.

"После всех этих обстрелов были значительные колебания электроэнергии. У меня произошел пожар. Выгорела наша гончарная мастерская. Я все время задаю себе такой вопрос: "Понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме?" И немного даже собой горжусь, что думаю, что Русе понравилось бы это место даже больше, чем было раньше", – поделился муж ведущей.

Однако еще не все в доме супругов идеально. Игорь Исаков рассказал, что живет уединенно и все время посвящает восстановлению двора. Желания вести соцсети у него нет, но муж ведущей охотно принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти его жены.

Напомним, 21 августа Украина провела Писанку в последний путь. Прощание со звездой началось в 9.00 в Спасо-Преображенском соборе в Киеве. Похоронили актрису на Байковом кладбище. Известно, что Писанка умерла от агрессивной формы рака. Она пережила шесть химиотерапий. Игорь Исаков до последнего был со звездой в Германии, куда пара уехала из-за войны в Украине.

О жизненном пути талантливой украинки OBOZREVATEL писал по ссылке, а о самых известных ролях знаменитости – здесь. Кстати, за несколько лет до смерти актриса снялась в фильме Наталки Ворожбит "Демоны". Его пообещали обязательно выпустить на экраны.

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