Модная битва: Лобода и Рианна надели одинаковые платья. Фотосравнение

Популярная украинская певица Светлана Лобода показалась в эпатажном соблазнительном платье красного цвета от британского бренда Magda Butrym. Как оказалось, ранее такой же наряд надевала знаменитая американская исполнительница Рианна.

Видео дня

Снимки в ярком образе Лобода опубликовала на личной странице в Instagram. А в InstaStories звезда поделилась кадрами своей американской коллеги в этом же платье.

Красное платье длины мини представляет собой полосы ткани, которые спереди создают массивные бутоны роз. Его стоимость, как можно увидеть на сайте бренда, составляет 1420 долларов (около 57 тысяч гривен).

Лобода обыграла платье с помощью жакета, а также трендовых очков в стиле нулевых.

Рианна же решила не дополнять аутфит дополнительными элементами одежды. Правда, она надела черный чокер на шею и взяла сумочку в цвет платья.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Кейт Миддлтон появилась на торжественном государственном приеме президента ЮАР в элегантном вечернем платье и украшениях покойной леди Ди – матери своего мужа. В иностранных СМИ сравнили наряды принцесс, отметив их схожесть. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!