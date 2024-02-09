'В глазах темнота, во рту песок, похудела уже на 3 кг': Саша Бо попала в больницу и показалась под капельницей

Блогер-миллионник из Ивано-Франковска Саша Бо (Тарнавская) пожаловалась на ужасное самочувствие и показалась в больнице под капельницей. Сначала ее с мужем госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом "Острое пищевое отравление с реактивным панкреатитом", а затем, как допустила сама франковчанка, они "добили" организм вирусом, который подцепили дети.

Малыши также чувствуют себя не очень хорошо, а у их сверстников аналогичные симптомы. Об этом звезда соцсетей рассказала в Instagram после внезапного исчезновения.

"Нашу семью уже неделю добивают болячки. Понедельник начался с температуры и признаков отравления у детей. Позавчера утром нас с мужем госпитализировали в инфекционную больницу с диагнозом "Острое пищевое отравление с реактивным панкреатитом". Сейчас нам уже лучше. Но сегодня снова затемпературил Даня. Слава Богу, у детей все проходит легче в десять раз, потому что отравление только у нас с мужем. У детей вирус. За эти дни похудела на 3 килограмма, и лицо мое желтого цвета", – поделился блогер.

Последствия отравления они с мужем ощутили после ужина пастой болоньезе, которую Саша Бо зареклась больше никогда не готовить.

"Позавчера я не могла стоять на ногах. Платону было еще хуже. В шесть утра была вынуждена писать своей маме и Игорю, чтобы забрал ребят к себе как можно быстрее, потому что я даже не в состоянии была сделать им завтрак. Пока дошла до авто, садилась на землю раз 6, потому что в глазах темнота, во рту песок, а в голове вертолеты", – вспомнила мама троих детей.

Восемь часов блоггер провела в больнице, пока дома ее мама и сестра заботились о маленькой дочери. По словам Саши Бо, за самого младшего члена семьи она волновалась больше всего.

Звезда соцсетей добавила, что у нее дрожали руки и веки, а после пережитого она начала еще больше восхищаться мамами, которые воспитывают детей сами.

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