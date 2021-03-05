В Германии прошел известный кинофестиваль Берлинале: названы победители

В пятницу, 5 марта, завершился 71-й Берлинский кинофестиваль Berlinale, который в этом году проходил в онлайн-формате. Так, главную награду "Золотого медведя" получила картина румынского режиссера Раду Жуде "Неуместный трах, или Безумное порно".

Гран-при фестиваля получила лента "Колесо фортуны и фантазии" японца Рюсукэ Хамагути, а Приз жюри – картина "Господин Бахман и его класс" немки Марии Шпет. Об этом пишет "Медуза".

Как стало известно, золото присудили фильму под названием "Неуместный трах, или Безумное порно" румына Раду Жуде. Нынешняя победа – самая значимая в карьере режиссера-экспериментатора.

Второе место заняло "Колесо фортуны и фантазии" Рюсукэ Хамагути. Его кинолента состоит из трех интимных и нежных новелл о прихотях любви и удивительных совпадениях. Первая история – о молодом человеке, влюбившемся в подругу своей бывшей, вторая – о замужней женщине, безуспешно пытающейся соблазнить писателя-лауреата, третья – о встрече двух школьных возлюбленных двадцать лет спустя, которая оборачивается недоразумением.

Третье место досталось документальному фильму немки Марии Шпет "Господин Бахман и его класс". Согласно сюжету, в классе Дитера Бахмана учатся дети мигрантов из Турции и Болгарии, перемешанные с этническими немцами и другими нациями.

Кроме того, на Берлинале приз за актерскую игру был присужден немке Марен Эггерт. Она сыграла ученую из берлинского Пергамского музея в фильме Марии Шрадер "Я твой мужчина".

Второй актерский приз достался Лилле Кицлингер из картины венгра Бенса Флигауфа "Лес – Я вижу тебя повсюду", разыгравшей один из семи драматичных скетчей о маленьких человеческих трагедиях.

Также за "художественный вклад" награжден режиссер монтажа Джебран Асуад за работу над мексиканским "Полицейским фильмом". А лучшим режиссером провозглашен венгерский дебютант Денеш Надь за картину "Естественный свет" – монотонную и вторичную сагу о венгерских оккупантах в лесах СССР во время Второй мировой.

Напомним, Берлинский кинофестиваль – ежегодный международный кинофестиваль, который проводится с 1951 года. В основном в соревновании за звание лучшего фильма в этом конкурсе принимают участие прогрессивные геополитические ленты на острые и значимые темы.

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