В 'Дизель шоу' нашли замену Поплавской

Украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" представило новую актрису. Ею стала известная актриса Юлия Мотрук или, как называют ее коллеги – Мотря.

Соответствующий пост представители проекта опубликовали на странице в Instagram. Так, знаменитость заменит погибшую Марину Поплавскую.

Юлия Мотрук родилась 23 апреля 1986 года. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, актерское мастерство и режиссуры драмы.

Кроме того, знаменитость окончила курсы при Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино".

Мотрук известна своими ролями в таких проектах как "Страна У", "Сказки У" и другие.

Напомним, украинское юмористическое шоу "Дизель шоу" будут показывать на российском телеканале "Че!". По телевизору уже транслируют анонс проекта.

Руководитель и актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов объяснил, почему проект будут показывать на российском ТВ. Артист прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

Ранее Егор Крутоголов дал эксклюзивное интервью для OBOZREVATEL. Он рассказал, как они отреагировали на плагиат "квартальцев". Также звезда признался, как коллектив работает после утраты Марины Поплавской, которая погибла в ДТП 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель юмористического проекта "Дизель шоу" Алексей Бланарь обвинил одно из украинских СМИ в продажности. Так, мужчина лично позвонил редактору, а затем отправил "угрожающее" сообщение.