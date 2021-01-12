В Черновцах нашли мертвыми рок-музыканта и его товарища

В Черновцах умерли рок-музыкант Виталий Сандул и его товарищ. Причина смерти мужчин пока не уточняется.

Об этом сообщает ИА АСС со ссылкой на правоохранительные органы. По словам инсайдеров, ночью, 12 января, в полицию обратился житель Черновцов, который сообщил, что обнаружил на улице тела двух мужчин без признаков жизни. Известно, что один из них умер в карете скорой медицинской помощи.

В полиции заявили, что причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы. Однако друзья Сандула сообщили, что музыкант и его товарищ погибли, вероятно, от переохлаждения.

Виталий Сандул molbuk.ua

Виталий Сандул был лидером группы "Салават Юлаев" (впоследствии переименован в "Салават United"), стиль музыки которого – смесь пост-панка и готики.

Рок-группа была создана в 1992 году, команда неоднократно принимала участие в концертах и ​​фестивалях в Черновцах, Киеве и Одессе.

В последние годы Сандул часто играл на гитаре на улице Ольги Кобылянской в Черновцах.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокалист популярной англоязычной панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс умер в возрасте 50 лет.