Умер вокалист панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс

В возрасте 50 лет умер вокалист англоязычной панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс. Причина смерти пока неизвестна.

Отмечается, что знаменитость умер в своем доме. О трагедии сообщил на личной странице в Facebook гитарист коллектива Бен Хардинг. Он также добавил, что Марк долгое время боролся с наркозависимостью.

"Как мы поняли, он умер у себя дома. На данный момент причина смерти неизвестна. Не секрет, что Марк с переменным успехом боролся с наркозависимостью и долгое время вел весьма хаотичную жизнь, что отразилось на его здоровье... Мы запомним его как друга, брата и талантливого человека, которого мы потеряли", – написал Хардинг.

Senseless Things была сформирована в 1986 году в Лондоне. Коллектив выпустил четыре студийных альбома и распался в 1995-м.

После этого Кедс выступал в составе групп Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine и Deadcuts.

Он также принял участие в написании ставшей международным хитом композиции Can't Stand Me Now группы The Libertines на ряду с Питом Доэрти и Карлом Баратом.

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