У Чернівцях знайшли мертвими рок-музиканта і його товариша

У Чернівцях посеред вулиці Руської померли рок-музикант Віталій Сандул і його товариш. Причину смерті чоловіків поки не уточнено.

Про це повідомляє "ІА АСС" із посиланням на правоохоронні органи. За словами інсайдерів, уночі, 12 січня, в поліцію звернувся житель Чернівців, який повідомив, що виявив тіла двох чоловіків без ознак життя. Відомо, що один із них помер у кареті швидкої медичної допомоги.

У поліції заявили, що причину смерті встановлять ​​після проведення судмедекспертизи. Однак друзі Сандули повідомили, що музикант і його товариш загинули, ймовірно, від переохолодження.

Віталій Сандул molbuk.ua

Віталій Сандул був лідером гурту "Салават Юлаєв" (згодом перейменований у "Салават United"), стиль музики якого – суміш постпанку і готики.

Рок-гурт було створено у 1992 році, команда неодноразово брала участь у концертах і фестивалях у Чернівцях, Києві та Одесі.

Останніми роками Сандул часто грав на гітарі на вулиці Ольги Кобилянської в Чернівцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вокаліст популярного англомовного панк-рок-гурту Senseless Things Марк Кедс помер у віці 50 років.