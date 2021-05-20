В чем пришли женщины-нардепы в День вышиванки в Раду: Тимошенко – в длинном наряде, а Скороход – в черно-белом

Украинские женщины-политики присоединились к празднованию Дня вышиванки, который отмечается на третий четверг последнего месяца весны, и появились в стенах Верховной Рады в эффектных национальных нарядах. И если одни выбрали традиционный вариант вышиванки, другие – более нестандартный.

OBOZREVATEL подготовил подборку с самыми яркими образами украинских народных депутатов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Народный депутат и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко выбрала для особого случая длинное платье-вышиванку, расшитое разноцветными узорами. Также она сделала свою фирменную косу.

Глава партии "Голос" Кира Рудык появилась в строгом наряде, выбрав синее платье-вышиванку с белым узором в зоне декольте.

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун примеряла классический вариант вышиванки с объемными рукавами. На одежде вышито много массивных узоров и цветов в синем оттенке.

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход записала видеообращение, в котором поздравила всех украинцев с праздником. Она была в черно-белой вышиванке, а также с яркой помадой на губах и распущенными волосами.

"Я желаю каждому из вас, чтобы вышиванку в нашей стране одевали те люди, которые искренне за нее болеют", – сказала политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские звезды в ярких нарядах поздравили с Днем вышиванки. Так, кто-то отдал предпочтение классическому стилю, кто-то же примерял вышиванку яркого цвета.