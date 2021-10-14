В Бразилии телефон с Халком спас жизнь фанату Marvel. Фото

В Бразилии мужчина, в которого выстрелили во время вооруженного ограбления, смог выжить благодаря телефону с чехлом. На нем была изображена сцена из фильма "Невероятный Халк". Интересно, что этот персонаж комиксов Marvel обладает невероятной физической силой, неуязвимостью и регенерацией.

Как передает Daily Star, телефон удачливого поклонника Marvel заблокировал пулю. Мужчина был доставлен в университетскую больницу города Петролина (штат Пернамбуку, Бразилия), но угрозы его жизни не было (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оказалось, что пуля только задела бедро пострадавшего, поскольку попала в телефон, что в конечном итоге спасло мужчине жизнь.

По сообщениям полицейских, подозреваемые скрылись с места преступления еще до того, как туда прибыли правоохранители. Попытка ограбления произошла в сельской местности муниципалитета Петролина.

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Доктор Педро Карвальо рассказал, что пациент был в состоянии шока, но всего лишь получил синяк на бедре.

Именно медик опубликовал фотографии разбитого телефона в сети, которые вскоре распространились по всему миру.

Добавим: по данным Бразильского ежегодника общественной безопасности, в 2020-м в стране было зарегистрировано около 200 тысяч новых единиц огнестрельного оружия, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

Всего в федеральной полиции Бразилии зарегистрировано почти 1,3 млн единиц огнестрельного оружия, что вдвое больше, чем в 2017-м.

Как ранее писал OBOZREVATEL, байкер из Флитвуда (Великобритания) Пол Коуэлл погиб в ДТП на острове Мэн через несколько минут после того, как впервые за 35 лет увидел своего отца. Мужчина разбился во время поездки по горной дороге, когда его мотоцикл столкнулся с автофургоном.