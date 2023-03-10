В боях за Украину погиб соучредитель киевской ''Rock School'' Владимир Бульба. Фото

9 марта 2023 года стало известно, что на фронте погиб Владимир Бульба, который является соучредителем сети музыкальных школ в Киеве "Rock School" ("Рок Школа"). Мужчина сперва занимался волонтерством, а затем вступил в ряды ВСУ.

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Печальную новость сообщил защитник Украины, ведущий Radio Roks Илья Ярема в Facebook. Артист посвятил своему другу трогательны пост, рассказав, за что его уважали и ценили все коллеги (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ты – мой брат по оружию. Ты – мой брат на культурном фронте. Именно благодаря тебе Бродвейский мюзикл "School of Rock" появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал по-украински. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием "Rock School", где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе этот зов. Это было по-настоящему. Ты был настоящий", – написал Ярема.

Он продолжил – Бульба всегда был оптимистом и заряжал окружающих своим позитивом. Мужчина с ответственностью подходил к каждому делу, вкладывал в свой труд душу. "Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!", – оставил в личном блоге коллега артиста.

Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году основал первую рок-школу. В Киеве он открыл четыре таких заведения, в Броварах - одно. В школах преподают вокал и игру на музыкальных инструментах.

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