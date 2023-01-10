В боях за Соледар получил ранение известный актер Дмитрий Линартович: нужна помощь. Фото

Украинский актер театра и кино, музыкант, а с первых дней полномасштабного вторжения и десантник Дмитрий Линартович получил на фронте серьезное ранение. Артист защищал Родину в Бахмутском направлении, а конкретно – в Соледаре.

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Об этом сообщается на Facebook-странице военной драмы "Обмен" режиссера Владимира Харченко-Куликовского. Линартович сыграл в фильме роль военнослужащего с позывным "Моцарт".

Как говорится в сообщении, у бойца диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления необходима финансовая помощь.

"Друзья! Наш Дмитрий получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Разведчик 46 ОДШБ. Нужна помощь для лечения... Просьба не очень его беспокоить – тяжелая контузия. Все вопросы о состоянии выяснить можно у отца – Константина Линартовича", – поделились представители фильма в сети.

Добавим, накануне Линартович давал интервью порталу АрміяInform, в котором рассказал об обороне Бахмута, который остается одной из самых горячих точек Украины. По словам актера-десантника, бои за город и район, в состав которого и входит Соледар, идут непрерывно – постоянно работает артиллерия и минометы.

"Мы захватываем и закрепляем новые позиции, ведем активную оборону. На стороне врага есть и "вагнеровцы", и уже "обкатанные" мобилизованные войной, есть полные дилетанты, практически не нюхавшие пороха. Часто бывает так, что сначала россияне запускают в бой "необкатанных" людей как пушечное мясо, а уже потом их место занимают профессионалы. Бывает, что они наступают группами, бывает в одиночку, а происходит, что заходят огромной стаей. Впрочем, у них сейчас настроение уже угрюмое, потому что у них опытных воинов день за днем все меньше", – рассказывал Линартович.

Как писал OBOZREVATEL ранее, участник первого сезона романтического шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Илья Рыбальченко получил серьезное ранение на фронте. Бизнесмен отправился защищать Родину с первых дней полномасштабного вторжения.

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