В Билли Айлиш во время концерта швырнули браслет, ударивший ее по лицу: реакция певицы удивила сеть

В певицу Билли Айлиш швырнули браслет во время концерта в городе Глендейл, США. Украшение попало артистке в лицо, но она не развернулась и ушла, а продолжила выступление.

Билли Айлиш исполняла свой оскароносный хит What Was I Made For?, сидя на краю сцены, когда ей в щеку "прилетел" жесткий объект. Этот момент попал на камеру, а видео было опубликовано в TikTok.

После инцидента певица не растерялась и только на секунду отвернула лицо, на котором просматривалось разочарование, а затем продолжила петь. Однако позже она просто взяла в руки синий браслет и пафосно швырнула его в зал.

В сети начали осуждать действия фаната, но одновременно удивляться выдержке и профессионализму Билли Айлиш, которая не развернулась и ушла по-английски. В комментариях под видео в TikTok общество выразило свое возмущение:

"Ох, я просто хочу ее обнять".

"И именно поэтому, будь я известным певцом, я бы не продержалась и 5 секунд. Я бы сказала: "Ну все... С меня хватит. Я ухожу домой".

"Почему люди не перестанут бросать вещи? 9/10 брошенных вещей забирают, поэтому если вы хотите, чтобы они оставили их себе, просто дождитесь конца концерта и работники соберут их".

"Я не фанат, но это задело мои чувства к ней. Я также уверен, что бросивший это фанат не хотел причинить ей боли или ударить ее".

"Кто это был?! Я просто хочу поговорить с ними, клянусь".

"Нужно понимать, что большинство людей не делают этого намеренно. Люди очень любят своих артистов. Они просто хотят показать любовь с помощью подарка, и в некоторых случаях такое случается".

