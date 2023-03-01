В автокатастрофе погиб 16-летний сын американского музыканта Бена Квеллера: он был на пути к славе

Американский музыкант Бен Квеллер, который сотрудничал с Селеной Гомес и Эдом Шираном, сообщил трагическую новость – его несовершеннолетний сын погиб в автокатастрофе. 16-летний Дориан Зев Квеллер также занимался написанием песен и делал свои первые шаги в музыкальной карьере, однако его жизнь оборвалась несправедливо рано.

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Своим горем экс-участник популярной группы Radish поделился на личной странице в Instagram. Он не стал раскрывать подробности гибели своего ребенка, однако известно, что ДТП произошло ночью 27 февраля.

"Не может быть, чтобы я писал это, но я пишу. Наш сын, Дориан Зев Квеллер, погиб прошлой ночью. Ему было всего 16 лет, и он был настоящей легендой. Добрейшая, нежная душа, друг для всех. Если вы знали его, вы знаете. Мы никогда не сможем забыть его, пока мы здесь, на земле. Пожалуйста, сохраните его дух живым своими воспоминаниями и музыкой, которую он создал. Он писал и записывал песни каждый день. Настоящий поэт с того самого дня, как он начал говорить. Только несколько его записей были выпущены, но он был на пути. У него было столько планов!" – поделился Бен Квеллер с поклонниками, разместив снимок улыбающегося наследника, который трагически ушел из жизни.

По словам знаменитости, его сын должен был выступать в марте на конференции South by Southwest в Техасе. Он очень ждал своего звездного часа, проделав накануне много работы. Однако его планам не судилось осуществиться.

"Мой маленький мальчик был на старте, а впереди у него была такая большая жизнь... Я понятия не имею, почему происходят такие вещи. Мы в полном шоке и не знаем, что нас ждет в будущем. Лиззи, Джуда и я не представляем, как справиться с этой катастрофой. Спасибо за ваши молитвы и поддержку, и мы просим прощения, если мы медленно отвечаем на сообщения", – обратился артист к фанам и коллегам, которые выражают свои соболезнования.

Отметим, помимо Дориана Зева, музыкант и его супруга Лиз воспитывают также дочь и сына.

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