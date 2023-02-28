''Тоже писала песни'': у Кристины Соловий не стало близкого человека. Фото

Украинская исполнительница и автор песен Кристина Соловий потеряла родного человека. Любимица фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука решила поделиться болью утраты со своими фанатами и показала фотографию бабушки, которой не стало на днях.

Видео дня

В Instagram исполнительница хита "Тримай" рассказала, ее бабушка, как и она, писала песни и передала этот талант своей любимой внучке. Соловий разместила черно-белый снимок с ушедшей родственницей, на котором женщина запечатлена в молодом возрасте (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Ушла за горизонт моя бабушка. Она тоже писала песни и передала это умение мне. Моя красавица", – написала в Instagram-stories Кристина. Отметим, что многие родственники вокалистки связанны с музыкой. Ее родители работали хоровыми дирижерами, а бабушка долгое время была руководительницей ансамбля бандуристов.

Родители Кристины никогда не настаивали, чтобы девушка посвятила свою жизнь сцене. Потому артистка также закончила филологический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франка. В 2013 году Соловий стала участницей песенного конкурса "Голос країни" и попала в команду к Святославу Вакарчуку.

22 сентября 2015 на фестивале ГогольFest состоялся релиз дебютного альбома певицы под названием "Жива вода", состоящий из 12 песен, две из которых ("Тримай" и "Синя пісня") она написала сама.

Как ранее информировал OBOZREVATEL, брат Ирины Федишин погиб в боях под Соледаром. Об этом певица сообщила 10 февраля, подчеркнув, что всего две недели назад виделась с ним на своем концерте. Тогда героя Украины отпустили на несколько дней домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!