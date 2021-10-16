В Англии семья украсила сад драгоценными реликвиями Древнего Египта. Фото

Семья из города Садбери (Великобритания) использовала как садовые украшения древние египетские реликвии, не догадываясь об их настоящей стоимости. Две садовые статуи сфинксов были проданы на аукционе за 265,5 тысячи долларов.

Как пишет CNN со ссылкой на главу аукционного дома Джеймса Мандера, возраст этих "садовых фигурок" насчитывает тысячи лет. Предварительно, созданы они были в XVIII веке.

Двух сфинксов супруги купили за несколько сотен фунтов около 15 лет назад на другом аукционе, посчитав их копиями древнеегипетских статуй.

Фигуры были в довольно плохом состоянии, а голову одного из сфинксов строитель по указанию бывших владельцев прикрепил к туловищу цементом.

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Мандер отметил, что владельцы о настоящей стоимости статуй "не расспрашивали", но потом "аукцион просто сошел с ума".

"Оказалось, что им тысячи лет, и они настоящие. Это действительно потрясающе", – добавил эксперт. По его словам, владельцы пары сфинксов были шокированы итоговой ценой.

Вероятно, статуи попали на территорию Великобритании во время Гранд-тура англичан, скупавших антикварные предметы.

Сейчас ведутся работы по установлению происхождения и точной даты создания сфинксов.

"Интересно, где они были последние 5 тысяч лет. Это действительно невероятно", – сказал глава аукционного дома.

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