В 63 года стал кумиром молодежи: в чем феномен успеха Степана Гиги и почему на его концертах аншлаг

В 2022 году новый виток популярности наступил в карьере народного артиста Украины Степана Гиги. Уже много месяцев он дает концерты в Украине, а желающих услышать вживую "Яворину" и "Цей сон" не становится меньше.

Видео дня

На выступления 63-летнего исполнителя с удовольствием приходит молодежь и старые поклонники. OBOZREVATEL решил рассказать, в чем феномен такого успеха (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Если просмотреть комментарии под видео с концертов Степана Гиги, можно с легкостью понять, почему на выступления артиста приходят совсем юные слушатели, подростки и молодые люди, хотя популярность певец приобретал еще до рождения многих из них.

Сознательная украинская молодежь особенно остро отреагировала на полномасштабное вторжение России. Молодые люди начали бойкотировать российских блогеров, музыкантов, кинодеятелей и других звезд. В поисках нового контента, как это часто бывает, на пьедестал поднимается что-то давно знакомое и родное.

"Золото Карпат", "Цей сон", "Яворина" и другие песни Гиги часто можно было услышать в разных заведениях, на украинских праздниках и т. . Многие русифицированные украинцы, откровенно говоря, стеснялись слушать их открыто, но все резко изменилось с началом полномасштабной войны.

Украинцы перестали скрывать свою любовь к украинским песням, написанным много лет назад, поэтому репертуар Степана Гиги снова стал популярным. К тому же придирчивые украинцы, осуждающие "переобувшихся" артистов после 24 февраля 2022 года, высоко оценили украиноязычное творчество Гиги, ведь он оставался верен своим убеждениям, хотя это и было менее выгодно с коммерческой стороны.

Концерты Степана Гиги популярны не только в западных областях Украины, но и в столице. На днях успешно прошло выступление артиста в Одессе. На роликах видно, как молодежь искренне "отрывается" под хиты певца.

Те, кому не удалось попасть на концерт, оставляют свои трогательные комментарии под постами в сети.

"Он, наверное, сам не ожидал, что станет фаворитом молодежи", "Знал ли он, что пик популярности будет сейчас?" "Как я радуюсь, глядя на нашу молодежь", "Раньше все любили его песни, но почему-то стеснялись этого", "Снова нужен, снова популярен, снова молод", "Как он рад, что молодые люди знают его песни", "Кто знал, что война молодых так обернет", "Не поддался тому, что творчество "вне политики", – говорится в комментариях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Иво Бобул признался, что украиноязычным артистам раньше было очень сложно заниматься творческой деятельностью, а тем более зарабатывать на этом деньги. Коллегам из России платили гонорары гораздо больше, а самого музыканта "загоняли в рамки".

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