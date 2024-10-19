В 48 лет умер музыкант группы 'Вопли Видоплясова' Алексей Мельченко

В возрасте 48 лет ушел из жизни бывший басист украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Алексей Мельченко. Музыкант отошел в вечность 8 октября, однако его близкие сообщили о потере только сейчас.

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Трагическим известием с общественностью поделилась подруга артиста Анна Пьятакова на своей Facebook-странице. Она почтила память гитариста, вспомнив, каким светлым человеком он был при жизни.

"Это будет пост памяти о человеке, с которым мы общались и дружили, когда нам было по 20-25 лет. Об искреннем, талантливом человеке. Он любил музыку, был чрезвычайно талантливым бас-гитаристом. Его жизнь, к сожалению, оборвалась 10 дней назад. Алексей Мельченко… Жаль, что так рано, что так грустно. Покойся с миром, друг", – написала женщина.

Пока причина смерти музыканта неизвестна. В комментариях под печальной публикацией поклонники и друзья Алексея Мельченко выразили соболезнования жене артиста и поделились совместные фото с басистом в юности.

Алексей Мельченко присоединился к группе "Вопли Видоплясова" в 2007 году. С этого момента он принимал участие во многих феерических концертах и полюбился аудитории. Однако в 2017 году музыкант решил покинуть коллектив и с тех пор исчез из публичного пространства.

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