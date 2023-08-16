В 35 лет умер звезда "Игры престолов" и "Зеркал", прославившийся нетипичной внешностью, вызванной неизлечимой болезнью
Известный британский актер Даррен Кент, известный по ролям в "Игре престолов" и "Зеркалах", умер в 35-летнем возрасте. Артист прославился благодаря своей нетипичной внешности, вызванной неизлечимой болезнью кожи, однако причина смерти не объявляется.
Новость о смерти Кента появилась в Twitter Carey Dodd Associates 15 августа, хотя он скончался в прошлую пятницу, 11 августа (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"С глубокой грустью мы должны сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время", – говорится в посте.
В начале карьеры актер заболел неизлечимым недугом кожи, из-за которого выглядел гораздо старше своего возраста. Кроме того, Кент страдал от артрита и остеопороза.
Несмотря на это, он успел сняться в "Игре престолов", триллере "Зеркала", фильмах "Белоснежка и охотник", "Солнечный мальчик", "Бесстыжие" и "Подземелье и драконы: Честь среди воров".
Также в жизни звезды были проекты, которые он спродюсировал – корометражки "Свободный торговец" и "Ты меня знаешь".
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