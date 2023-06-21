Трагедии перевернули их жизнь: пять известных женщин, которые потеряли своих мужей. Фото

Выходя на красную дорожку, знаменитости должны широко улыбаться на камеру. То же касается сцены или съемочной площадки – истинные эмоции артиста мало кого волнуют. Однако очень часто в жизни публичных персон происходят тяжелые моменты, как, например, потеря близких. Справляться с горем под пристальным прицелом папарацци и фанатов становится в разы труднее.

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Сегодня OBOZREVATEL предлагает поговорить о знаменитых женщинах, которые потеряли своих любимых. Трагедии буквально перевернули их жизни, однако они нашли в себе силы двигаться дальше.

Марион Котийяр и Жюльен Рассам

Между двумя талантливыми и перспективными актерами Марион Котийяр и Жюльеном Рассамом вспыхнул бурный и красивый роман. Однако ему не суждено было продлиться долго. Рассам страдал неким психическим расстройством и баловался наркотиками, в результате чего просто на глазах у избранницы выбросился с окна. Однако это был не конец их истории – актер выжил, однако остался прикованным к инвалидной коляске. Котийяр же не оставила любимого. Ее чувства были настолько сильны, что она даже не задумывалась о том, чтобы расстаться с мужчиной. Впрочем, ее надежды были тщетными. Спустя время Жюльен вновь решил совершить суицид и на этот раз навсегда покинул любимую. Актриса после этого долгие годы боролась с глубокой депрессией.

Мишель Уильямс и Хит Леджер

В 2008 году любимец публики, по-настоящему талантливый и яркий актер Хит Леджер совершил суицид. Он не смог справиться с затяжной депрессией, которая мучила его долгое время, потому принял большую дозу снотворных и антидепрессантов. До сих пор ходят легенды, что это произошло из-за главной в жизни кинематографиста роли – Джокера. Фанатам было трудно пережить потерю кумира, но эта боль не сравнится с тем, что пришлось испытать Мишель Уильямс – коллеге, возлюбленной и матери ребенка Хита Леджера.

Крис Дженнер и Роберт Кардашьян

Сегодня фамилия Кардашьян широко известна во всем мире. Но мало кто знает, что первым ее прославил один из самых успешных в Америке адвокатов Роберт Кардашьян. Он и его супруга Крис были вместе 12 лет, успев родить за это время четверых детей, который сегодня считаются одними из главных звезд Голливуда. Родители приложили для этого немало усилий. Однако в возрасте 59-ти лет Роберт скончался от рака пищевода, что стало большим ударом для всей его семьи. На тот момент он уже был разведен с Крис, однако эксы продолжали поддерживать связь до последних дней мужчины.

Мерил Стрип и Джон Казале

В роман 27-летней начинающей актрисы и опытного 40-летнего кинематографиста с самого начала мало кто верил. Однако спустя год после знакомства ситуация ухудшилась. У Казале диагностировали рак легкого в запущенной стадии. В тот момент еще юная Мерил Стрип проявила искренность своих больших чувств и настоящую силу. Она всячески поддерживала избранника, помогала ему бороться с недугом, сопровождала на всех светских мероприятиях и просто не бросала. Исключением лишь стали съемки в фильме "Холокост", из-за которых Стрип пришлось бросить мужчину на три месяца. До сих пор она называет тот период одним из самых сложных в своей жизни. После этого Казале прожил еще пять месяцев. Актриса была с ним до последнего дня, после чего еще долго не могла справиться с горем потери.

Тейлор Симон Ледвард и Чедвик Боузман

Смерть "Черной пантеры" из киновселенной Marvel Чедвика Боузмана всколыхнула весь мир. Актер четыре года боролся с раком толстой кишки третьей стадии, однако так и не сумел выкарабкаться. На этом нелегком пути его сопровождала Тейлор Симон Ледвард – исполнительница и законная жена актера, правда, последний факт стал известен лишь после смерти звезды. Эта пара всегда была очень скрытной. Они не выставляли чувства на показ, не делали громких публичных признаний в любви, оберегали свое личное от посторонних глаз как могли. Когда Боузмана не стало, Тейлор еще больше закрылась в себе. Инсайдеры сообщают, что женщина до сих пор не приняла эту трагедию.

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые пережили смерть ребенка. Среди них: Киану Ривз, Джон Траволта, Опра Уинфри и многие другие. Все подробности – в нашем материале.

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