Уже долго молчит о войне в Украине: стало известно, где находится Надежда Мейхер, муж которой — россиянин

Известная украинская певица Надежда Мейхер сразу после полномасштабного вторжения 24 февраля открыто осудила агрессию РФ, несмотря на то, что ее муж – россиянин. Однако вот уже больше девяти месяцев артистка молчит о войне, что кажется многим поклонникам непонятным. О местонахождении звезды так же было ничего неизвестно. До недавних пор.

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Где сейчас проживает одна из главных экс-участниц культовой группы "ВИА Гра" – "спалила" фотограф, которая проводила для Мейхер фотосессию. Бэкстейджем со съемок девушка поделилась у себя в InstaStories.

Так, Мейхер позировала для украинского фотографа Алины Квитки. Делала она это в Венеции, Италия.

"Сегодня в Венеции снимала прекрасную Надежду Мейхер", – подписала селфи со звездой Квитка.

Стоит отметить, что последний пост о войне в Украине артистка публиковала 3 августа 2022 года. До этого она активно вела соцсети, рассказывая о благотворительных инициативах и зверствах оккупантов своей огромной армии поклонников. Причем писала тексты Мейхер на украинском языке. Затем наступила затяжная пауза, которая длилась до 12 мая 2023-го. В единственном посте за последние девять месяцев знаменитость прорекламировала собственный бренд одежды. Сделала это, к слову, также на украинском.

Добавим, с 2014 года Мейхер замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, с которым воспитывает двоих общих дочерей. Мужчина является гендиректором российской компании Melon Fashion Group, офис которой расположен в Санкт-Петербурге. По некоторым данным, еще в 2016 году Уржумцев переехал к любимой в Киев.

Позицию Михаила артистка ни разу не комментировала. Развивает ли он и дальше свой бизнес в стране-террористке – неизвестно.

В июне прошлого года OBOZREVATEL писал, что Михаил Уржумцев рассказал, каким образом будет существовать компания Melon Fashion Group, гендиректором которой он является, в условиях полномасштабной войны. Предприниматель был убежден, что его дела с бизнесом наладятся. Подробнее – в нашем материале.

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