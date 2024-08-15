Актриса Надежда Хильская, потерявшая на войне любимого, рассказала о неприятном диалоге с коллегой

Актриса Надежда Хильская, чей муж Алексей в 2023 году отдал жизнь за свободу Украины на Запорожском направлении, рассказала о неприятном диалоге с коллегой после гибели любимого. По словам звезды, знакомые и близкие, даже если не имели слов утешения, просто обнимали вдову, но были и те, кто игнорировал ее утрату.

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Такую реакцию на горе Надежда Хильская считает самой плохой. В интервью "Коротко про" украинка призналась, какой разговор ее удивил больше всего.

"Мне кажется, что мы не умеем сочувствовать. Конечно, у меня хорошие друзья, которые поддерживают и сочувствуют. Но, скажем так, сталкивалась с разными ситуациями. Вот встретилась за границей с одной актрисой, а она тоже знала Лешу, снималась с ним, и она, вместо того, чтобы хоть что-то сказать о Леше или что-то у меня спросить, просто начала рассказывать, как ей тяжело живется за границей. Это было очень странно", – поделилась артистка.

Она не считает, что должен быть "протокол" действий, когда речь идет о людях, потерявших близких на войне. Однако звезде хотелось бы, чтобы общество было более понимающим, сочувственным и благодарным.

"Я не говорю, что нужно вывести какой-то протокол действий, как общаться с человеком, который потерял близкого человека на войне. Но мне кажется, какое-то минимальное понимание ситуации в обществе должно быть. Нет рецептов, мне кажется. Но игнорировать – это самое плохое, что можно придумать. Поэтому меня очень и удивила та встреча. Мне даже сложно объяснить свои ощущения. Возможно, она пыталась что-то транслировать, но я этого не почувствовала", – поделилась звезда.

Ей хотелось бы, чтобы коллеги, друзья и знакомые не воспринимали гибель героя как личную потерю семьи, ведь он встал на защиту всех украинцев. Надежда Хильская напомнила: "Мой муж, как и все остальные, кто сейчас на войне, делают это ради всей нации, ради всех нас. Надо просто быть благодарными".

Напомним, Алексей Хильский родился 14 ноября 1987 года в Каменском. До войны он много снимался в кино и популярных сериалах, среди которых: "На твоей стороне", "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни" и другие. Воин погиб во время выполнения боевого задания в горячей точке. У него осталась дочь.

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