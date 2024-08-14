Возродили старые традиции: сеть растрогало видео, как украинского музыканта провожали на войну

Сеть растрогало видео из Киева, на котором сняли молодого человека, который вот-вот пойдет на войну. Поздним вечером группа знакомых собралась в парке, чтобы вместе спеть песни и провести давний украинский обряд провождения в армию.

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Этим молодым парнем оказался барабанщик и возродитель украинской культуры Андрей Левченко. Как отмечает его знакомый Александр Рыбалко, музыкант планирует присоединиться к рядам бригады "Азов".

"Киев, Украина. 11 августа 2024 г. Вот так провожали Андрея на службу в войско. Повязывали разноцветные бинды, поворозки, пели песни. Радуюсь, что такой красивый обряд нынче лелеет именно молодежь. Печально, что вынуждены проводить его все чаще. Перед тем друзья, приятели, поклонники традиционной музыки собрались кучкой под открытым небом. Играли музыку, танцевали, пели. Собирали пожертвования на подразделение (ну это понятно). Вас тоже приглашаем", – отчитался Александр Рыбалко.

На видео попали кадры, как каждый из присутствующих подходил к Андрею Левченко и вязал ему широкую ленту. На фоне девушки хором пели украинские песни. Впоследствии молодой человек начал играть на барабане, а две девушки – на скрипке. Под энергичные мотивы несколько девушек пустились в пляс. В частности, многие присутствующие были одеты в украинские народные наряды.

"Я, если честно, не собирался участвовать в таких инициативах. Но когда мы играли, и многие из вас танцевали, я подумал, ну пусть. Я не хочу с вами прощаться. Я надеюсь, что мы с вами [еще проведем время вместе]. Все встречи должны сопровождаться контрастами. Большое спасибо, что вы внесли естественную нестабильность", – признался Левченко перед собравшимися.

За сутки пост с проводами на службу собрал почти 240 лайков и 75 распространений. В комментариях украинцы поддержали выбор Левченко и пожелали ему ангела-хранителя за плечами.

Известно, что подобные проводы на войну были древним обычаем украинцев и самым распространенным он был во времена Первой и Второй мировых войн.

"В 1794-1834 годах на подроссийских землях служили по 25 лет. Затем рекрутская служба сократилась до 20 лет, а с 1859-го – до 13 лет в армии и семи в запасе. Поэтому, проводя парня в армию, родители, родственники и односельчане прощались с ним как навсегда…" – объясняет причину создания такого обряда фольклористка Елена Чебанюк.

В частности, родные перед отправкой будущего солдата на войну обязаны были устроить ему прощальный обед. Важным также было прощание всех обид молодому парню.

"Накануне отъезда семья новобранца готовила прощальный обед. Молодежь и взрослые прощались с рекрутом отдельно. Друзья устраивали для него прощальные досветы. Родители дома организовывали "баль" – для старших. Строили шатер, украшали его коврами и сосновыми ветвями. Накрывали столы и нанимали музыкантов. Приглашали родных и односельчан. В древности верили: чтобы солдат вернулся домой живым и здоровым, чтобы "пули проходили мимо головы", необходимо участие в проводах всех односельчан. Новобранец, прощаясь, просил прощения за возможные обиды. По народным верованиям, чтобы служба в армии была легкой, никто из родных и знакомых не должен держать зла на солдата", – добавила Елена Чебанюк.

Как пишет исследователь Михаил Симеренко, "полотенца [и ленты] через плечо символизируют портупею". В 1950-е годы только так украшали призывников.

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