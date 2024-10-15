Устроили 'мордобой': Фоззи из ТНМК рассказал, что подрался с Фаготом прошлой зимой

Вокалист украинской группы "Танок на майдані Конґо" Александр Сидоренко, более известный под сценическим псевдонимом Фоззи, рассказал, как ведет себя в конфликтных ситуациях. Артист признался, что прошлой зимой подрался со своим коллегой Олегом Михайлютой (Фаготом) из-за музыки.

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Об этом исполнитель рассказал в интервью Славе Демину. По словам певца, их стычки бывают достаточно серьезными, однако не выходят за рамки адекватности.

Фоззи поделился, что не видит смысла убеждать людей в чем во время конфликта. Он предпочитает отстраниться от своего оппонента, особенно, если он не важен для исполнителя.

"Ресурса и времени не так много, а люди не так часто меняются, чтобы им можно было что-то доказать. Если аргументировано, если тебе человек близок и ты знаешь его, понимаешь алгоритмы, по которым он действует, тогда да, ты можешь попробовать", – высказался Александр.

Вокалист ТНМК признался, что он пытается избегать ссор. Исполнителю легче "подколоть" человека с помощью юмора. Однако стычки с Фаготом иногда перерастают в серьезный "мордобой". Фоззи вспомнил, что последний раз сражался с коллегой прошлой зимой из-за разных взглядов в музыке.

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