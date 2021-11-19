'Устаревшие стратегии больше не работают': солистка Go_A ответила на критику Иво Бобула

Популярная украинская певица, солистка Go_A Екатерина Павленко прокомментировала упреки советского исполнителя Иво Бобула о том, что она "никто, и зовут ее никак". Знаменитость заявила, что "ценности слушателей меняются" и, что "артистам нового поколения важно чувствовать, что нужно современному слушателю".

Певица отметила, что она уважает артистов, которые стояли основе формирования музыкальной эстрады. Об этом она рассказала для ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что успех песни "Шум" на Евровидение в этом году не был случайным, поскольку за ним стояли годы подготовки.

"Несмотря на многослойный смысл текстов, зашифрованные культурные коды и отсылки к национальному наследию, именно эти слова, возложенные на музыку, были срезонированы не только с украинцами, но и с зарубежной публикой", – сказала артистка.

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Она вспомнила, как ездила летом в тур по Европе вместе с группой, когда на концерте поклонники начали подпевать. Музыкальная группа была ошеломлена, поскольку многие из присутствующих не понимали украинского языка.

К слову, однажды к Екатерине подошел поклонник из Мексики и зачитал ей стихи Шевченко. Как оказалось, одна из песен группы вдохновила мужчину интересоваться украинской культурой.

"Это так умиляет, наблюдать, как люди приезжают к нам на концерты с других континентов, держат в руках украинский флаг и отдают нам свою безумную любовь. После таких случаев понимаешь, что наша музыка действительно нужна людям", — подытожила певица.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Павленко – 33-летняя украинская певица, фольклористка, композитор, автор песен. Родом из Черниговской области. В 2021 году заняла десятое место в ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Коротко о группе:

"Go_A" – украинская электрофолк-группа, которая представляла Украину на "Евровидении-2021" и заняла 5-ое место в финале конкурса с песней "Шум". Состав группы: Екатерина Павленко, Игорь Диденчук, Иван Григоряк. Группу объединяет украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Екатерина Павленко рассказала о том, как взлетели гонорары музыкантов, после Евровидение-2021, а также поделилась, что ей нравится в фронтмене итальянской группы-победителе Maneskin. Подробнее читайте по ссылке тут.