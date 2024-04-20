Украинизация информационного пространства стала неотъемлемой частью формирования современной культуры. Большинство медийных личностей приняли решение на собственном примере показывать аудитории важность перехода на украинский язык. Но на третий год полномасштабной войны России против Украины не все звезды смогли удержать себя публично в языковых границах и начали нативный или прямой откат к русскому. Предлагаю рассмотреть, кто споткнулся на пути сознательного выбора.

Одним из самых свежих примеров стал Спартак Суббота. Блогер и самопровозглашенный психолог в новом YouTube-шоу "Самое время" общается исключительно на русском. Честно говоря, я немного удивлен негодованием зрителей, ведь с самого начала было понятно, что Спартак – это исключительно о собственных выгодах и никоим образом не о сознании.

Недалеко от Субботы пошла и украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина. Все это время в публичном пространстве женщина разговаривала соловьиной, но недавно в подкасте нового любимого (?) перешла на русский, за что была жестко раскритикована подписчиками. Иронично то, что Ксения ведет телевизионный проект "Я люблю Украину". Судя по всему, Мишина любит "неньку", только когда можно зарабатывать на этом деньги.

Певец Олег Кензов под давлением общественного запроса украинизировался. Выпускал песни на родном языке, но недолго. Мужчине настолько было невыносимо, что он пересек границу в прошлом году и до сих пор не вернулся в Украину. Активно поет на русском и придерживается русской эстетики в музыке. К сожалению, у Олега нет ничего общего с Украиной, кроме гражданства.

Светлана Лобода с самого начала заявила, что будет петь и на русском, и на украинском, и на английском языках. Это, по крайней мере, честно, но уважения и любви на Родине это певице никак не добавляет. Сейчас Лобода пытается выйти на мировой рынок и начала выпускать музыку на английском. В одном из последних интервью артистка подчеркнула, что довольна тем, как сейчас звучит ее музыка именно на иностранном языке.

Отдельные языковые конфузии происходят с Дмитрием Гордоном, Славой Каминской и другими медийными людьми, которые не определились, на какую аудиторию работают и какие у них культурные ценности. Отдельные хаотические сбои бывают у Анастасии Приходько. В большинстве своем в публичном пространстве она общается на украинском, но периодически появляются сторис на языке оккупанта.

Языковой вопрос стоит остро в нашем обществе. Конечно, язык не является ключевым фактором моральных качеств человека, но давайте помнить о важности украинской культуры, ее популяризации и собственной самоидентификации.

Медийные люди оказывают большое влияние на аудиторию и собственным примером могут помочь стране в популяризации своего, украинского, а не подвергаться нарративам кровавого соседа-агрессора, повторяя ошибки прошлого.

У нас больше нет права на ошибку, ведь на весах существования Украины и нас как нации.