Участник 'Х-Фактора' Олег Кензов устроил 'украинскую вечеринку' в Болгарии, где пел по-русски и пиарил путинистов

Популярный украинский исполнитель Олег Кензов из Полтавы, которого прославил хит "Обстановка по кайфу" и участие в "Х-факторе", отметился новой циничной выходкой. На "украинской вечеринке", прошедшей в городе Варна, Болгария, 24 января артист пел на русском языке, а до того пиарил российские треки.

Видео дня

Это он объединил с исполнением культовых песен Владимира Ивасюка и группы "Океан Ельзи". Видео появились в соцсетях Кензова и его поклонниц.

Украинец уехал за границу очень давно. Как и когда он эмигрировал – точно неизвестно. Все его посты в последнее время были сделаны в разных странах: Греция, Грузия, Кипр, Варшава и многие другие.

Певец ездит с выступлениями, позиционирует себя как украинца, но коммуникацию ведет языком страны-оккупанта, а песни продолжает писать на русском. Апогей абсурдности этого "сиденья на двух стульях" фанаты звезды могли увидеть в Болгарии.

На видео, которые Кензов сам же и репостил, он пел русскоязычные треки "Кольца дыма", "Обстановка по кайфу" и "В заведение заходим". Под эти "хиты" танцевали украинцы, которых беглец развлекал такоже песнями "Океана Эльзы" – "Я не здамся без бою" и композицией Владимира Ивасюка – "Я піду в далекі гори".

К слову, Кензова не раз критиковали за то, что он не пишет треки на украинском языке, опасаясь потерять российских слушателей.

Имел ли артист право на исполнение чужих вышеупомянутых песен на концерте – риторический вопрос. Лидер "Океана Ельзи" Святослав Вакарчук еще не прокомментировал это, а, возможно, даже не знал о том, где звучит "Я не здамся без бою".

Кстати, желание писать русскоязычные песни уроженца Полтавы вполне "оправдано" его музыкальным вкусом. В этот же день он опубликовал видео под песню группы "Криминальный бит", которая образовалась в Санкт-Петербурге.

В 2021 году артисты выпустили песню "Украина", но в 2022 году забыли о своей любви к украинцам и остались работать в РФ. Теперь они выступают перед зрителями с русскими флагами и гордятся своей террористической страной.

Ранее OBOZ.UA писал, что впервые на деятельность Кензова за границей обратили внимание в октябре прошлого года, когда он снял циничный клип на яхте, пока украинские мужчины рискуют жизнью на передовой.

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