'Ушла голодной': жена Виктора Павлика пожаловалась на заоблачные цены в Буковеле

Народный артист Украины Виктор Павлик с женой Екатериной Репьяховой и маленьким сыном показали, во сколько обходится отдых в курортном Буковеле. Молодая мама пожаловалась на обслуживание и цены в заведениях.

Все чеки с точными суммами блогерша продемонстрировала в своих Instagram-stories. Отметим, что с семьей Павликов на лыжах поехали кататься также родные Репьяховой, поэтому иногда в общую сумму входила трапеза для 5 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, ужин в местном ресторане "Грибова хата" обошелся туристам более чем в 3 тысячи гривен. В чек вошел алкоголь, традиционные гуцульские блюда и тд.

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Екатерина рассказала, что они с семьей остались довольны посещением заведения, а сумма получилась вполне адекватной, как для ужина 5 человек с напитками.

Перед этим молодым людям пришлось пообедать в другом кафе, специализирующемся на подаче пиццы. Обслуживание оставило в женщине спорные ощущения, ведь, по ее словам, к ним внимательно относились только, когда за столом сидел Виктор Павлик.

Чек из названного заведения составил 1030 гривен с напитками на четырех и 855 гривен на двоих. Репьяхова пожаловалась, что ей даже не принесли заказанный салат.

"Обедаем с мамой, обслуживание ужасное. Час ждала салат в этом заведении, но мне его не принесли и даже не извинились. Ушла голодная", – говорится в комментарии.

Кроме чеков из ресторанов и кафе, жена известного певца также посетила популярную в Буковеле горку, за которую заплатила с мамой 800 гривен за двоих. Отметим, что билет на 1 человека обойдется в 500 гривен.

Кратко о звездах:

Виктор Павлик – народный артист Украины. Родом из города Теребовля Тернопольской области. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репьяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она младше Павлика на 28 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

Как сообщал OBOZREVATEL, на отдыхе во Львове Екатерина испугала Виктора своим внешним видом. Блогерша встретила его в номере отеля без одежды.