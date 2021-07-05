Ушел из жизни Владимир Меньшов: легендарные фильмы российского режиссера

Выдающийся советский режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля. Знаменитый продюсер, сценарист и актер ушел из жизни, когда ему был 81 год. Причиной смерти стал коронавирус.

OBOZREVATEL собрал главные фильмы, которыми прославился любимец миллионов. Владимир был обладателем всемирно известной премии "Оскар" и народным артистом России.

Кинолента "Москва слезам не верит" – визитная карточка Меньшова, которая была удостоена премии "Оскар". Фильм вышел в 1979 году, но до сих пор обладает большой популярностью и зрительской любовью. Режиссер изобразил судьбы трех подруг – Екатерины, Людмилы и Антонины, которые приехали покорять столицу.

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Лирическая комедия "Любовь и голуби" также получила большую популярность в Советском Союзе. Меньшов показал любовный треугольник: блудного мужа, гордую жену и коварную любовницу. Фильм вышел на экраны в 1984 году и является безумно популярным сегодня.

Кинолента "Ширли-мырли" изображает с юмором жизнь лихих 90-х. Фильм вышел в 1995 году. В сюжете комедии известные братья Кроликовы пытаются скрыться от полиции и бандитов.

Меньшов снимал не только комедийные фильмы. В 2000 году на экраны вышла драма "Зависть богов". Это история о страстной любви замужней Сони и французского переводчика Андре. Из-за политических препятствий они были вынуждены расстаться.

Известную школьную драму "Розыгрыш" режиссер Меньшов снял в 1976 году. Сюжет рассказывает об истории двух парней, которые борются за лидерство в классе. Владимир также был актером в этой киноленте. На экране он появлялся в фильмах "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Легенда № 17" и других.

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