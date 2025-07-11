'Ушел из жизни под звук 'Шахедов': жена Игоря Поклада раскрыла новые детали о его ужасном диагнозе

Во время похорон легендарного украинского композитора Игоря Поклада, который умер 9 июля в 83 года, стали известны новые детали его страшной болезни. Жена маэстро подтвердила, что он много лет боролся со сложным диагнозом, но ни дня не чувствовал боли, а ушел в мир иной во время дроновой атаки России.

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Об этом Светлана Поклад рассказала в разговоре с журналистами, среди которых был корреспондент OBOZ.UA. Прощание состоялось в Национальной филармонии Украины, куда пришли его коллеги, родные и просто неравнодушные поклонники.

"Были очень тяжелые времена. Еще и на фоне того, что происходит в стране. Да, он действительно ушел из жизни под звуки "Шахедов", которые летели у нас над головой. Но он ушел очень тихо, мирно, спокойно. Господь насколько его любил, что он при таком тяжелом диагнозе не имел ни одного дня боли. Пожалуй, это должно как-то утешить каждого из нас", – рассказала жена маэстро.

По ее словам, здоровье Игоря Поклада подорвалось во время оккупации в 2022 году. Тогда супруги и еще около 10 человек оказались в ужасной ситуации и долго не могли выехать на подконтрольные Украине территории.

"Мама и Игорь Дмитриевич вышли совершенно другими людьми. Несравненно другими. Все эти болезни, видимо, были спрятаны. Но оно все начало проявляться молниеносно. Мы очень долго боролись, но, к сожалению, есть такие болезни, которые невозможно преодолеть", – поделилась Светлана Поклад.

Следует заметить, что диагноз композитора до этого момента остается нераскрытым.

В разговоре с OBOZ.UA один из близких друзей художника, волонтер Константин Гудаускас, частично пролил свет на болезнь легенды: "В последние годы, учитывая тяжелую болезнь, ему было непросто. Но держался. Он был настоящим украинским мужчиной – козаком. Никогда не жаловался на здоровье, хотя я уверен, что ему болело. Я знаю, как это – моя мама ушла из-за онкологии. Помню, какие это боли. Но он держался до последнего. Возможно, только в последний месяц уже не мог ходить, а до того – был бодрым".

OBOZ.UA ведет прямую трансляцию с места прощания с Игорем Покладом в Киеве. Кто пришел отдать последнюю честь композитору и что еще рассказала его жена – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA писал, что друзья Игоря Поклада раскрыли неизвестные ранее страницы жизни композитора после его смерти.

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