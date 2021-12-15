Уолт Дисней ненавидел женщин и был одержим смертью: удивительные факты о великом мультипликаторе

В среду, 15 декабря, исполнилось 55 лет со дня смерти Уолта Диснея, благодаря которому поверило в чудеса не одно поколение юных зрителей. Его жизнь не была сказочной, но не менее увлекательной и насыщенной, чем в сюжетах, созданных на студии "The Walt Disney Company".

Он родился в бедной семье и вместо карандашей использовал смолу, а вместо листов бумаги – стены дома. Дисней не умел рисовать Микки Мауса поэтому несмотря на распространенный "псевдофакт", что именно он стал автором этого анимационного героя, – это неправда.

Узнайте в материале OBOZREVATEL больше интересных историй из жизни и творческого пути известнейшего сказочника и бизнесмена.

О ненависти к женщинам

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Дисней постоянно шутил, будто Микки Мауса полюбил больше всех женщин в мире. Это при том, что он страдал музофобией – боялся мышей.

Аниматор из его студии, Уорд Кимбалл, подтвердил этот факт: "Уолт не верил женщинам и кошкам". По его словам, после нескольких поражений на премии "Оскар" мультипликатор уже не брал на церемонии свою жену Лилиан: муж искренне верил, что именно она его сглазила. Уорд добавил, что Дисней запрещал своим дочерям смотреть его мультфильмы, ведь опасался, якобы те будут "недостаточно много и громко смеяться".

В чем еще Дисней проявлял неуважение к женщинам:

Он был уверен в том, что абсолютно все женщины не умеют рисовать и не обладают чувством юмора. Уолт официально запретил нанимать на работу женщин-аниматоров, потому что, по его мнению, они могут забеременеть в самый ответственный момент, и уволиться, поставив под угрозу весь проект. В мультфильмах Диснея активно поддерживаются гендерные стереотипы: якобы лучший сценарий "счастливой" жизни женщины – это когда ее спасает принц, за что она в благодарность выходит замуж, а ее главная функция – готовить есть и убирать. В 40-е годы XX века в своей анимационной работе "История менструации" Уолт показал жизнь женщины, которая сводится к двум событиям: появление на свет и роды.

Одержимость смертью

Приблизительно в 7-8 лет Уолт убил сову. Долгое время мальчик мечтал о домашнем животном. Однажды, прогуливаясь в саду, он нашел спящую птичку и отнес ее в свою комнату. Утром она испугалась света и напала на Диснея, который, растерявшись, затоптал беднягу до смерти. По словам мультипликатора, после этого случая "в нем очнулась нежность к животным".

В начале XX века подавляющее большинство мультфильмов "The Walt Disney Company" были жестокими и рассчитывались на аудиторию со сформированной психикой – для взрослых. Например, Микки Маус выглядел агрессивно и имел грубые манеры.

К тому же именно по инициативе Диснея к анимационным историям была добавлена сентиментальность и трагедия, которые со временем стали обязательным кульминационным эпизодом. Уолт считал, что благодаря этому приему хэппи-энды становятся еще более эффектными. "Яркие" тому примеры – смерть матери Бемби, уличного пса Нэтси из "Леди и Бродяга" и динозавра из "Фантазий".

Забастовка сотрудников

Работники "The Walt Disney Company" называли Диснея тираном, ведь он был слишком требовательным. Особенно во время работы над проектом "Белоснежка и семь гномов":

1. Уолт заставлял команду аниматоров сотни раз перерисовывать персонажей для будущего мультфильма. Иногда только на один рисунок Белоснежки художники тратили целый день. Сам Дисней приблизительные эскизы не делал, а объяснял "конечный результат" на словах.

2. Из-за длительной и усердной работы над рисунками аниматоры начали массово терять зрение.

3. После успешного проката мультфильма "Белоснежка" Уолт вместо обещанной работникам выплаты премий потратил все средства на строительство новой огромной студии.

4. На новой студии Дисней уже трудоустроил и девушек. Однако разделил работников по половой принадлежности и специализации. Женщинам запретил общаться с коллегами-мужчинами. А вот аниматорам и контурщикам постоянно угрожал увольнением.

После всех этих издевательств работники "The Walt Disney Company" в 1941 году начали забастовку с требованиями признать гильдию мультипликаторов и ее ключевые положения.

Дисней не хотел "делиться" славой

Уолт не умел прекрасно рисовать. Почти всех персонажей из мультфильмов, созданных на его студии, придумали аниматоры. К примеру, автором Микки Мауса был Аб Айверкс. Дисней же делал все, чтобы мировое признание досталось именно ему.

Когда Аб покинул компанию, ее владелец ввел новое правило: сначала нужно писать только имя "Волт", а затем – имена нескольких художников (хотя их было немало). Новых сотрудников сразу предупреждали, что автор всех анимационных сюжетов один – и это Дисней.

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