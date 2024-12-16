Умерла звезда 'Звездного пути' Джилл Джейкобсон, долго боровшаяся с болезнью

Джилл Джейкобсон, американская актриса кино и телевидения, известная своей ролью в фильме "Звездный путь: Следующее поколение", скончалась 8 декабря в Лос-Анджелесе. Ей было 70 лет.

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Смерть звезды подтвердил публицист и друг артистки Дэниел Харари, который отметил, что Джилл ушла из жизни после борьбы с "длительной болезнью". Об этом сообщает Variety.

После окончания Техасского университета в Остине Джейкобсон переехала в Лос-Анджелес, где начала свою актерскую карьеру с главной роли в фильме "Медсестра Шерри". Далее она снялась в кинолентах "Звездный путь: Следующее поколение", "Звездный путь: Глубокий космос 9", "Дни нашей жизни", "Повешеный", "Ньюгарт", "Касл" и "Кто в доме хозяин?".

Керин Ричман, коллега актрисы по фильму "Новый гиджет" (англ. – "The New Gidget"), прокомментировала ужасное известие: "Комическое время Джилл был блестящим. А ее энтузиазм и любовь к жизни делали наш процесс на съемочной площадке радостным".

Среди других телевизионных работ Джейкобсон – "Безумный, как лиса", "Квантовый скачок", "Арлисс" и "Мерфи Браун". Она также неоднократно выступала на сцене со стендап-комедийными номерами в лос-анджелесских клубах The Improv и The Comedy Store. Вне работы в сфере развлечений Джилл была спикером, которая на волонтерских началах работала в Американском обществе борьбы с раком.

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