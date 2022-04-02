Умерла звезда советских фильмов 'Экипаж' и 'Чародеи' Александра Яковлева

Советская и российская актриса, известная по фильмам "Экипаж" и "Чародеи", Александра Яковлева умерла в Санкт-Петербурге, где жила последние годы. Артистки не стало из-за продолжительной болезни – она давно уже боролась с онкологией.

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на слова кинорежиссера Николая Лебедева. Добавим, что он, в свою очередь, назвал Яковлеву яркой и неординарной личностью.

"Да, это правда. Это огромное горе. Она болела, это известно, что она болела, она сама об этом объявила", – сказал Николай Лебедев.

Кинорежиссер также выразил соболезнования семье Яковлевой, назвав ее настоящей звездой.

"Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!", – подытожил он.

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Добавим, что Александра Яковлева (Александра Иванес) родилась в 1957 году в Калининграде. В 1978 году она окончила Ленинградский государственный институт музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1993 году ушла из кино.

Наибольшую популярность ей принесли работы в фильмах: "Экипаж", "Чародеи" и "Человек с бульвара Капуцинов".

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