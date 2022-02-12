Умерла актриса 'Тихого дона' Зинаида Кириенко. Фото

Известная советская и российская актриса, эстрадная певица Зинаида Кириенко умерла 12 февраля 2022 года в возрасте 88 лет. Причина смерти не уточняется, однако известно, что накануне ее госпитализировали с COVID-19.

Соответствующую печальную новость пишут российские СМИ. Подробнее о том, что известно об актрисе, читайте далее в материале OBOZREVATEL(чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале (СССР). Ее мать изначально хотела назвать дочь Аидой, однако отец при регистрации в ЗАГСе упростил имя.

Училась актриса во ВГИКЕ (Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова), который окончила в 1959 году. К слову, ее однокурсниками были Людмила Гурченко, Наталья Фатеева и Виталий Матвеев.

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После окончания была актрисой Московского драматического театра имени Пушкина, а также работала в драматическом театре на Малой Бронной.

Наибольшую известность приобрела благодаря ролям в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Два Капитана". Также сыграла в кинолентах "Поэма о море" (1958), "Судьба человека" (1959), "Знакомьтесь, Балуев!" (1963), "Лекарство против страха" (1978) и во многих других.

Была замужем за экономистом Валерием Тарасевским с 1960 по 2004 года. В браке у пары родились два сына – Максим и Тимур. Также в 2020 году у актрисы появился внук Валерий.

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