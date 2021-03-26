Умерла звезда сериала 'Замедленное развитие' Джессика Уолтер

В среду, 24 марта, скончалась известная американская актриса Джессика Уолтер, которая стала популярной благодаря роли Люсиль Блут в комедийном сериале "Замедленное развитие". Знаменитости было 80 лет.

Как стало известно, женщины не стало во сне, когда она спала в своем доме в Нью-Йорке. Информацию подтвердил представитель актрисы, передает издание Sky News.

На большом экране Уолтер известна благодаря фильмам "Большой приз" (1966) и "Сыграйте мне туманно" (1971), за роли в которых она номинировалась на "Золотой глобус".

За роль в мини-сериале "Эми Прентисс" Уолтер была удостоена премии "Эмми" за лучшую женскую роль в 1975 году.

Джессика Уолтер родилась в еврейской семье в Бруклине. Ее детство прошло в Куинсе, а актерское образование она получила в школе исполнительных искусств на Манхэттене.

От первого супруга, режиссера Росса Боумана, у Уолтер родилась дочь Брук. С 1983 года была замужем за актером Роном Либманом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта скончался известный американский актер Яфет Котто. Ему был 81 год.