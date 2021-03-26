Померла зірка серіалу 'Уповільнений розвиток' Джессіка Волтер

У середу, 24 березня, померла відома американська актриса Джессіка Волтер, яка стала популярною завдяки ролі Люсіль Блут у комедійному серіалі "Уповільнений розвиток". Знаменитості було 80 років.

Як стало відомо, жінки не стало уві сні, коли вона спала в своєму будинку в Нью-Йорку. Інформацію підтвердив представник актриси, передає видання Sky News.

На великому екрані Волтер відома завдяки фільмам "Великий приз" (1966) і "Зіграйте мені туманно" (1971), за ролі в яких вона номінувалася на "Золотий глобус".

За роль в мінісеріалі "Емі Прентісс" Волтер була удостоєна премії "Еммі" за найкращу жіночу роль у 1975 році.

Джессіка Волтер народилася в єврейській родині в Брукліні. Її дитинство пройшло в Куінсі, а акторську освіту вона отримала в школі виконавчих мистецтв на Манхеттені.

Від першого чоловіка, режисера Росса Боумана, у Волтер народилася дочка Брук. З 1983 року була одружена з актором Роном Лібманом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня помер відомий американський актор Яфет Котто. Йому був 81 рік.