Умерла звезда сериала "Шерлок"

Известная английская актриса и танцовщица Уна Стаббс умерла на 85-м году жизни. Известно, что последние месяцы она болела.

По словам агента знаменитости, Стаббс скончалась в своем доме в Эдинбурге в окружении близких. Каким именно недугом болела актриса – остается неизвестным. Об этом сообщает BBC News (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Нам до отчаянного грустно от того, что мы потеряли не только замечательную актрису, чья экранная и сценическая карьера охватила более 50 лет и была чрезвычайно разнообразной, но еще и безумно забавного, элегантного, стильного, грациозного, доброго и преданного друга. Она также была очень уважаемым и востребованным художником. Мы будем очень по ней скучать и помнить ее всегда", – сказал агент звезды.

Видео дня

Уна Стаббс родилась 1 мая 1937 в Лондоне. Ее дебют на телевидении состоялся в качестве танцовщицы, а свою карьеру в кино звезда начала в 1960-х. Тогда она приняла участие в таких проектах: "Летние каникулы" и "До смерти".

За свою карьеру она исполнила яркие роли во многих известных картинах, среди которых: "Загадочное ночное убийство собаки", "Вызовите акушерку", "Дарреллы", "Шоу Кэтрин Тейт", "Отель "Фолти Тауэрс"", "Холодная лавка всякой всячины", "Ангел", "Мисс Марпл" и "Чисто английские убийства".

В популярном сериале "Шерлок" актриса сыграла роль миссис Хадсон, которая по сюжету сдавала квартиру в доме 221Б на Бейкер-стрит детективу Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону.

Уна Стаббс дважды выходила замуж, у нее осталось трое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советская и российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая умерла на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние дни жизни звезда тяжело болела.