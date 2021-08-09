Умерла актриса из сериалов "Моя прекрасная няня" и "Папины дочки"

Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая умерла на 82-м году жизни. Причина смерти не уточняется, однако известно, что последние дни жизни звезда тяжело болела.

Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки". Она сыграла яркие роли в более чем 40 фильмах, среди них "Москва слезам не верит", "Отель Элеон", "Воронины", "Братья по обмену", "Моя прекрасная няня", "Счастливы вместе", "Папины дочки", "Приключения солдата Ивана Чонкина" и много других (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", – говорится в сообщении.

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Что известно о знаменитости:

Татьяна Ивановна Жукова родилась 24 октября 1939 года. В школьные годы занималась в знаменитой студии Сергея Штейна.

В 1957 году поступила, а в 1962 году окончила актерский факультет ГИТИСа. По окончании театрального института три года работала в Новосибирском театре "Красный факел".

В 1965 году главный режиссер Московского Театра на Таганке Юрий Любимов пригласил ее в свою труппу. После разделения театра, с 1992 года и до конца жизни служила в театре "Содружество актеров Таганки".

До замужества в 1977 году работала под фамилией Жукова, после замужества взяла фамилию мужа – Киртбая, работая под двойной фамилией Жукова-Киртбая.

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